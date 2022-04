Fribourg – La justice lui saisit ses ordis après un bouquin polémique

«Un exemple de transparence qui honore la démocratie.» C’est en ces termes élogieux que le journaliste Jean-Marc Angéloz introduit son livre «Secrets et confidences d’un président», sous forme d’entretiens avec l’ancien conseiller d’État fribourgeois Georges Godel. Dès sa parution, en janvier dernier, l’ouvrage qui égratigne plusieurs personnalités a suscité un tollé . Le Ministère public fribourgeois a annoncé, mardi, l’ouverture d’une procédure pénale contre l’ancien élu PDC pour violation du secret de fonction et contre l’auteur du livre pour instigation à la violation du secret de fonction.

Jean-Marc Angéloz dénonce «une procédure marquée par la démesure». Mardi, vers 8 heures, trois policiers en civil se sont présentés à son domicile et ont saisi ses ordinateurs, des clés USB et des dossiers. «Deux mois et demi après la parution du livre, je n’ai jamais été au­ditionné. Je suis étonné qu’on vienne soudain séquestrer les outils de travail d’un journaliste et réalisateur. C’est totalement inadéquat et dispro­portionné», a réagi l’ancien rédacteur en chef du journal «L’objectif».