Afrique : La justice malienne condamne 46 soldats ivoiriens à 20 ans de prison

Cette décision de justice intervient avant l’expiration de l’ultimatum fixé au 1er janvier par les chefs d’État ouest-africains à la junte malienne pour les libérer. Ils ont été déclarés coupables d’«attentat et complot contre le gouvernement», «atteinte à la sûreté extérieure de l’État», «détention, port et transport d’armes et de munitions de guerre (…) ayant pour but de troubler l’ordre public par l’intimidation ou la terreur», selon le procureur général Ladji Sara cité dans un communiqué.