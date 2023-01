Listériose dans les truites: La justice menait l’enquête sans même savoir qu’il y avait eu un mort

Transmission manquante

Mais comment est-ce possible que cette information ait pu échapper à l’enquêteur pénal jusqu’ici? Le fédéralisme et la séparation des tâches entre offices n’ont pas aidé. L’OFSP explique qu’il est de la responsabilité des médecins qui constatent une mort suspecte de la signaler aux autorités pénales, et non à la Confédération qui mène ses enquêtes de routine sur des cas comme celui de la listériose dans les truites. D’ailleurs, l’OFSP et l’Office fédéral de la consommation eux-mêmes n’ont eu l’information d’un décès qu’après un certain délai, en menant leurs investigations.