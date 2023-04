La Haye ne peut pas encore réduire le nombre de vols à Amsterdam

L’aéroport d’Amsterdam-Schiphol, l’un des plus grands hubs d’Europe, garde pour l’instant 500’000 vols par an.

Un tribunal néerlandais s’est opposé, mercredi, au plan gouvernemental de réduire dès cette année le nombre de vols à l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol, l’un des plus grands hubs d’Europe, pour limiter les émissions et les nuisances sonores. De grandes compagnies aériennes, dont KLM, Delta et Easyjet, avaient saisi la justice, en mars, contre le gouvernement néerlandais, qui prévoyait de réduire le nombre de vols de 500’000 à 460’000 par an en 2023-2024.