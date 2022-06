Vaud: La justice ne s’effarouche pas des liaisons entre magistrats

«C’est un petit monde où avocats, présidents, procureurs, juges, partagent la même couche sous des noms différents. Rien de surprenant, nous gravitons dans les mêmes sphères. Cela ne me gênerait pas que l’on sache que la présidente telle et telle est la femme de tel avocat ou procureur. On le doit au justiciable.» Comme d’autres, ce jeune avocat, au demeurant soucieux de la protection de la sphère privée, ne serait pas contre un peu plus de transparence dans le monde de la magistrature. Car certaines liaisons intimes ne vont pas sans poser quelques questions.