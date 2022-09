La justice oblige le DIP à accepter un élève frontalier harcelé

Genève : La justice oblige le DIP à accepter un élève frontalier

Le Département de l’instruction publique (DIP) avait refusé l’inscription au Cycle d’orientation d’un élève frontalier, mais suisse victime de harcèlement en France. La justice genevoise lui a donné tort, estimant qu’il s’agissait d’un cas de force majeure, révèle la « Tribune de Genève ». Les parents de l’adolescent avaient découvert en juin que leur fils vivait une situation terrible dans son collège. Les médecins, qui avaient constaté qu’il avait développé des idées suicidaires, l’avaient placé en arrêt maladie. Des démarches avaient alors été entreprises pour le scolariser à Genève, où sa grande sœur étudie. Or, le règlement du Cycle stipule que la fratrie d’élèves frontaliers scolarisés au bout du lac y est aussi admise.

Mais le DIP a d’abord estimé que l’inscription était hors délai (celui-ci est fixé au 31 janvier), puis que les parents avaient trop tardé pour agir, ayant laissé passer douze jours à partir du moment où ils avaient eu vent du harcèlement de leur fils (et non dix comme le prévoit un autre point du règlement). Avocat de la famille, Me Vincent Latapie dénonce dans le média genevois «une administration glaciale», alors que le DIP n’a toujours pas exécuté la décision de justice. Par conséquent, le garçon n’est pas encore scolarisé.