20’000 francs de récompense pour un meurtre commis en 2006

«Cold case» à Bâle : La justice offre 20’000 francs pour élucider un vieux meurtre

Le matin du 2 septembre 2006, une joggeuse avait trouvé le corps d’Ana Paula, une prostituée bâloise, dans la forêt d’Allschwil (BL). La victime, âgée de 31 ans, ne portait pas de vêtements et des traces sur son corps indiquaient qu’elle avait été étranglée.

Son meurtrier n’a toujours pas été arrêté à ce jour et l’affaire est devenue un «cold case» (ndlr: une affaire criminelle non résolue après un temps considérable mais qui peut être rouverte à la découverte d’un nouvel indice). Le Ministère public de Bâle-Campagne mise désormais sur une recherche publique pour tenter d’élucider le crime: l’affaire sera présentée mercredi dans l’émission de télévision «Aktenzeichen XY» et une récompense de 20’000 francs a été offerte pour toute nouvelle information permettant d’arrêter le coupable.