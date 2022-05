Genève : La justice recherche des victimes d’injections illégales

Deux femme, soupçonnées d’avoir violé la loi dans le cadre de traitements esthétiques, ont été arrêtées en février. Le parquet lance un appel aux lésés.

Une affaire d’injections illégales occupe le ministère public genevois (MP). Celui-ci est actuellement à la recherche d’éventuelles victimes en lien avec l’interpellation de deux femmes, le 14 février. Il leur est reproché d’avoir exercé illégalement des activités médicales et de violer la loi fédérale sur les produits thérapeutiques dans le cadre de traitements esthétiques, indique lundi, le parquet, dans un communiqué.



L’une des prévenues est accusée d’avoir importé et administré des produits thérapeutiques dans un appartement de Genève, en particulier des injections d’acide hyaluronique, un produit utilisé notamment pour combler les rides. La mise en cause promouvait son activité via le compte Instagram «beauty_doctor_ella».