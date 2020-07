Canton de Zurich

La justice réduit l’amende d’Urs Schwarzenbach

La sanction de 4 millions de francs prononcée en 2018 à l’encontre du milliardaire Urs Schwarzenbach pour soustraction fiscale est ramenée à 2,5 millions.

Comme le Tribunal d’arrondissement de Bülach, la Cour suprême estime que le collectionneur d’art et propriétaire de l’hôtel Dolder s’est rendu coupable de soustractions fiscales répétées.

Mais elle a fixé l’amende au double du montant de la TVA qu’Urs Schwarzenbach aurait dû acquitter lors de l’importation de l’œuvre d’art la plus onéreuse. Pour sa part, le Tribunal d’arrondissement s’était fondé sur la totalité de la TVA éludée.

«Grande énergie criminelle»

Le milliardaire a exploité sciemment les possibilités que lui offraient ses déplacements en jet privé, souligne la cour. Le jugement n’est pas définitif et peut être attaqué devant le Tribunal fédéral.

Arriérés d’impôts et de TVA

Selon le magazine «Bilanz», la fortune de cet ancien courtier en devises s’élèverait à plus d’un milliard de francs. Durant la procédure fiscale, il a cependant argumenté qu’il était rentier AVS et que ses finances étaient «au plus mal».