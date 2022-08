Londres (GB) : La justice refuse de laisser les parents d’Archie sortir leur fils de l’hôpital

Ses parents, Hollie Dance et Paul Battersbee, qui sont soutenus par une organisation chrétienne, ont dû se résoudre à laisser leur fils mourir après avoir épuisé tous les recours en justice, au Royaume-Uni et devant la Cour européenne des droits de l’homme. Ils se battent désormais pour que leur fils puisse quitter le Royal London Hospital de Whitechapel, dans l’est de Londres, et être transféré dans un établissement de soins palliatifs pour l’arrêt des soins.

Trop instable pour un transfert

«En prenant en compte les souhaits de la famille et leurs motivations, les équipements en maison de soins, ce qu’Archie aurait voulu, les risques d’un transfert et sa santé de plus en plus fragile, (…) je pense qu’il est dans son intérêt de rester à l’hôpital pour l’arrêt des soins», a estimé la juge à la Haute Cour de Londres vendredi. L’hôpital estime qu’il est trop instable pour un transfert, ce qui aboutirait «très probablement à accélérer la dégradation redoutée par les parents». Les parents ont fait appel. «Tous nos souhaits en tant que famille ont été niés par les autorités», a réagi à l’issue du jugement la mère d’Archie. «Nous sommes brisés, mais nous allons continuer car nous aimons Archie et nous refusons de l’abandonner.»