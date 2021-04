Namibie : La justice refuse l’entrée dans le pays de jumelles nées d’une mère porteuse

Il y a un mois, Philipp et Guillermo sont devenus parents par l’intermédiaire d’une mère porteuse en Afrique du Sud. Ils n’ont toujours pas pu ramener leurs filles chez eux.

La justice namibienne a rejeté lundi la demande d’un couple homosexuel mexicano-namibien de rentrer dans le pays avec leurs deux petites filles âgées d’un mois et nées d’une mère porteuse en Afrique du Sud.

Depuis la naissance des jumelles mi-mars à Durban, leurs pères, Phillip Lühl, Namibien de 38 ans, et son compagnon mexicain Guillermo Delgado, 36 ans, tous deux architectes installés dans la capitale namibienne Windhoek, ne peuvent pas ramener les jumelles à leur domicile.

Un flou juridique

Dans sa décision, la Haute cour de Windhoek a déclaré ne pas vouloir entrer dans une «surenchère judiciaire» en ordonnant au ministère de l’Intérieur et de l’Immigration de délivrer des certificats de voyage d’urgence aux jumelles Maya et Paula.

C’est «un coup dur et une grande déception», a déclaré à l’AFP Phillip Lühl. Actuellement à Johannesburg, seul avec ses deux filles, il espérait pouvoir rejoindre en Namibie son compagnon et leur premier fils, également né d’une mère porteuse et dont le cas n’a toujours pas été tranché par la justice du pays.