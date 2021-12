Belgique : La justice refuse l’extradition d’un rappeur espagnol

Condamné dans son pays pour «apologie du terrorisme», le rappeur Valtonyc peut rester dans sa terre d’accueil.

La justice belge a refusé mardi l’extradition du rappeur espagnol Valtonyc, condamné dans son pays pour «apologie du terrorisme» dans ses chansons et réfugié en Belgique depuis 2018, une victoire «pour la liberté d’expression» selon ses avocats.

La Cour d’appel de Gand (nord-ouest) a décidé que l’artiste, qui chante en catalan, ne devait pas être extradé» vers l’Espagne, a indiqué le Parquet. «C’est une victoire claire et nette», a confirmé l’avocat belge du chanteur, Me Simon Bekaert.

«Je suis libre, et plus seulement en liberté conditionnelle. J’ai fait de la musique quand j’avais 18 ans, je ne suis pas un terroriste et la justice m’a donné raison», a réagi Valtonyc, de son vrai nom José Miguel Arenas Beltran, à la sortie de l’audience.