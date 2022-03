Royaume-Uni – La justice refuse un recours d’Assange contre son extradition aux Etats-Unis

Royaume-Uni : La justice refuse un recours d’Assange contre son extradition aux États-Unis

Nouvel épisode dans la saga judiciaire concernant le fondateur de Wikileaks. La Cour suprême britannique a refusé lundi de se saisir de son recours. Le dossier va à présent revenir à la ministre de l’Intérieur.

L’Australien de 50 ans est poursuivi par la justice américaine pour la diffusion, à partir de 2010, de plus de 700’000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan. Poursuivi notamment en vertu d’une législation contre l’espionnage, il risque 175 ans de prison, dans une affaire dénoncée comme une attaque gravissime contre la liberté de la presse par ses soutiens.