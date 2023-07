États-Unis: La justice rejette la plainte de Trump contre CNN

Un juge fédéral en Floride a rejeté la plainte pour diffamation de Donald Trump contre CNN, dans laquelle l’ex-président américain réclamait 475 millions de dollars en dommages et intérêts à la chaîne. L’ex-président reprochait particulièrement à CNN d’utiliser l’expression «le Grand Mensonge» pour parler de ses allégations selon lesquelles la présidentielle de 2020 lui a été «volée» par Joe Biden. Il estimait que ce faisant, la chaîne tentait de le «salir» et établissait des comparaisons entre Adolf Hitler, le nazisme et lui.

Référence à «Mein Kampf»

Donald Trump, grand favori des républicains pour la course à la Maison-Blanche, avait porté plainte contre CNN en octobre. Selon sa plainte, le «Grand Mensonge» est une référence directe à une tactique employée par Adolf Hitler et apparaissant dans le livre du Führer «Mein Kampf». Pendant tout son mandat, l’ex-président républicain, aujourd’hui cerné par les affaires et inculpé par la justice, a eu une relation exécrable avec de grands médias comme CNN et le New York Times, qu’il a baptisés médias «fake news» (fausses informations).