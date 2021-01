Royaume-Uni : La justice rend sa décision sur l’extradition d’Assange

L’Australien de 49 ans, réclamé par la justice américaine, doit être fixé sur son sort par la justice britannique ce lundi matin.

«Terroriste high-tech»

L’Australien risque aux États-Unis 175 ans de prison pour avoir diffusé, à partir de 2010, plus de 700’000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan.