La justice repousse l’éventuelle inculpation pénale de Trump

Nouveau coup de théâtre à New York: la justice a repoussé, peut-être jusqu’à la semaine prochaine, l’éventuelle inculpation pénale de l’ancien président des États-Unis Donald Trump, ont rapporté, mercredi, plusieurs médias. Le milliardaire républicain de 76 ans, qui rêve de «regagner» la Maison-Blanche en novembre 2024, doit répondre, devant la justice de l’État de New York, d’une affaire de paiement de 130’000 dollars, juste avant sa victoire à la présidentielle de novembre 2016, à une actrice de films X, Stormy Daniels, avec qui il aurait eu une liaison.

C’est Donald Trump qui, depuis sa résidence de Mar-a-Lago (Floride), a déclenché, samedi, une tempête médiatique et politique en écrivant en majuscules, sur son réseau Truth Social, qu’il serait inculpé et «arrêté» mardi. Mais le procureur Bragg est resté mutique et rien ne s’est passé comme annoncé par l’ancien chef d’État.

Pas avant la fin de la semaine?

Et même inculpé, Donald Trump ne serait pas «arrêté» dans l’immédiat. Il faudrait attendre plusieurs jours pour qu’il comparaisse à Manhattan. Dans ce cas, après s’être volontairement «rendu» à la justice, il se ferait signifier les poursuites et serait, éventuellement et symboliquement, placé quelques minutes en état d’arrestation. L’ancien président, qui a bouleversé l’équilibre des pouvoirs aux États-Unis depuis 2016, serait alors photographié, ses empreintes digitales relevées et il pourrait même être brièvement menotté. Donald Trump, cerné par plusieurs dossiers judiciaires, assure, lui, n’avoir commis «aucun délit» et être victime d’une «chasse aux sorcières» menée par les démocrates.