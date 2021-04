Russie : La justice russe censure une loi laxiste sur les violences domestiques

La justice a ordonné vendredi un durcissement des sanctions visant les récidivistes de violences domestiques. Une décision «historique mais insuffisante» selon les défenseurs des droits des victimes.

La Cour constitutionnelle a ordonné des peines plus lourdes en cas de récidive.

Selon les ONG, les violences domestiques contre les femmes et les enfants sont un véritable fléau en Russie, et elles réclament de longue date une législation spécifique bien plus sévère.