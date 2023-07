Nouvelle-Zélande: La justice se penche sur la dramatique éruption de White Island

Le 9 décembre 2019, l’éruption soudaine d’un volcan en Nouvelle-Zélande engloutissait des dizaines de touristes sous ses cendres brûlantes. Le procès de sociétés de tourisme et immobilières s’est ouvert mardi pour non-respect des règles de sécurité. Vingt-deux personnes, en majorité des touristes australiens, avaient péri et des dizaines d’autres avaient été blessées ou grièvement brûlées dans «l’explosion massive» du volcan de l’île néo-zélandaise White Island, destination touristique également appelée Whakaari.

Six parties, dont deux sociétés de tourisme et les propriétaires de l’île, Whakaari Management Limited, ont été accusées d’avoir enfreint les règles de santé et de sécurité au cours de la période qui a précédé la catastrophe. L’éruption avait donné lieu à une vaste opération médicale au cours de laquelle les victimes avaient été soignées dans des centres de traitement des brûlures en Nouvelle-Zélande et en Australie. «Cette éruption volcanique a consisté en une explosion massive», a déclaré la procureure Kristy McDonald, au tribunal de district d’Auckland.