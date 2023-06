France: Procès pour le calvaire d’une ado séquestrée et prostituée

En France, près de dix ans après les faits, trois femmes comparaissent depuis ce lundi devant la Cour d’assises de Nanterre, pour avoir séquestré, frappé et prostitué une jeune fugueuse de quinze ans. Trois hommes, accusés d’avoir eu des relations sexuelles non consenties avec la jeune fille, sont jugés à leurs côtés pour viol. Les six accusés comparaissent libres, sous contrôle judiciaire.