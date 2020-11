Suisse : La justice se prépare aux échanges électroniques

Une loi permettant la création d’une plateforme centralisée de communications électroniques pour la justice suisse et désormais en consultation. Le projet Justitia 4.0 doit accélérer la transformation numérique.

La future plateforme sera hautement sécurisée pour que les parties à une procédure puissent échanger des données avec les tribunaux, les ministères publics et les autorités d’exécution.

