Argentine - La justice se saisit de la fête du président en plein confinement

Argentine : La fête du président en plein confinement devant la justice

Une enquête a été ouverte suite à la fuite d’une photo de l’anniversaire de la première dame survenu alors que toutes les activités étaient gelées. Le président devra s’en expliquer.

Une photo d’anniversaire

Cette «marche des pierres» a été organisée après la diffusion il y a deux semaines d’une photo du président Fernandez en train de fêter l’anniversaire de son épouse, alors que tous les rassemblements étaient interdits pour cause de pandémie et que même les cérémonies funéraires étaient prohibées.

«Je suis venue apporter les pierres de ma nièce de 31 ans et de son oncle de 58 ans. Le président faisait ce qu’il voulait pendant que nous, nous obéissions», avait déclaré lundi à l’AFP Miriam Deleppe, une manifestante.

Il appartient désormais au juge Sebastián Casanello de confirmer cette enquête ou d’accepter l’offre du président et de mettre fin à la procédure.

Négligence

«La célébration de l’anniversaire de Fabiola n’avait rien d’une manoeuvre délictueuse, c’était un acte d’imprudence et de négligence», a fait valoir M. Fernandez vendredi sur l’antenne de Radio 10, assurant qu’il s’était présenté «spontanément» devant la justice pour donner toutes les explications nécessaires. «C’est quelque chose qui n’aurait pas dû se produire», a-t-il encore reconnu.

Impact incertain

L’épisode a choqué les familles et proches des victimes du Covid-19 dans un pays qui a vu plus de 111.000 personnes mourir de cette maladie depuis le début de la pandémie. Plus de cinq millions d’Argentins ont été infectés par le coronavirus, dans un pays de 43,5 millions d’habitants.