France: La justice s’oppose à l’extradition de l’homme d’affaires ukrainien Jevago

La Cour d’appel de Chambéry a refusé jeudi l’extradition d’un richissime homme d’affaires et ancien député ukrainien, Kostiantin Jevago, en estimant que les conditions d’un procès équitable ne pouvaient être garanties en Ukraine, un pays en guerre. L’Ukraine, «État requérant, est placé en situation de guerre. Il n’est donc aujourd’hui pas en mesure de garantir que Kostiantin Jevago sera jugé par un tribunal garantissant les libertés fondamentales», a estimé la chambre de l’instruction de la Cour d’appel, qui s’est opposée à la demande d’extradition «pour infractions financières» des autorités ukrainiennes.

Fondateur de l’entreprise minière Ferrexpo, M. Jevago avait été interpellé le 28 décembre à Courchevel (Savoie) et placé sous contrôle judiciaire. Il est accusé d’avoir détourné 113 millions de dollars de sa banque, la Finance and Credit Bank, qui a fait faillite en 2015.

Recours possible

L’un des trois avocats de M. Jevago a salué une décision «de bon sens» après ce délibéré, rendu par les magistrats en audience, en fin de matinée : ce «n’est pas la victoire d’un camp ou d’un autre, mais l’application mécanique et automatique du droit», a estimé Me François Zimeray. Vêtu d’un jean et d’un polo vert, le milliardaire ukrainien, semblant détendu, s’est également dit «satisfait» de la décision, renouvelant notamment sa confiance en la justice française.