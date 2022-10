La justice stoppe un physio abuseur ayant sévi à Genève et Lausanne

Vaud/Genève : La justice stoppe la fuite en avant d’un physio abuseur

Il avait sévi en France voisine, à Genève et à Renens (VD), avant d’être rattrapé par la justice vaudoise. Celle-ci a condamné un physiothérapeute abuseur à huit mois de prison avec sursis, une peine assortie d’une expulsion du territoire de cinq ans et d’une interdiction d’exercer sa profession durant dix ans. Bien que la juge n’ait eu à traiter que le dernier méfait de ce praticien français frontalier, perpétré dans l’Ouest lausannois, la répétition des attouchements auxquels il s’est livré entre l’été 2020 et le printemps 2021 a pesé de tout son poids dans la procédure, rapporte «Le Matin Dimanche».