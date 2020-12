Habitué à la victoire dans les bassins, Sun Yang s’est cette fois imposé sur le terrain judiciaire. Le nageur chinois, suspendu huit ans par le Tribunal arbitral du sport (TAS) en février, a vu cette sanction annulée par le Tribunal fédéral. Dans un bref communiqué, l’instance indique avoir approuvé la demande présentée par le triple champion olympique «pour cause de partialité d'un arbitre du TAS».

Suspension spectaculaire

Cette suspension pour huit ans du Chinois était l’une des décisions les plus spectaculaires du TAS, en raison de sa sévérité et du standing du nageur, triple champion olympique et superstar dans son pays. Sun Yang avait fait immédiatement appel de cette suspension devant la justice civile.