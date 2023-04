La justice suspend l’évacuation d’un bidonville à Mayotte

«Je suis trop contente!»

Dans le bidonville, femmes et enfants célébraient leur victoire, au pied des habitations en tôle bleue et grise: «Je suis trop contente! On a été au tribunal, on a gagné, rien ne va être détruit. Enfin du repos», se réjouissait Mdohoma Hadja, 33 ans, en levant les mains en l’air en signe de joie.