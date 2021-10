Londres – La justice tente de faire la lumière sur le naufrage du «Bugaled Breizh»

Londres : Près de 18 ans plus tard, la justice tente de faire la lumière sur le naufrage du «Bugaled Breizh»

En 2004, un chalutier français sombrait en quelques secondes au large de l’Angleterre, faisant cinq morts. Sous-marin? Accident de pêche? La justice britannique se penche sur le naufrage.

Après avoir été renflouée, l’épave du «Bugaled Breizh» avait été posée sur une barge et tirée par un remorqueur, le 13 juillet 2004, vers Brest.

Seuls les corps de trois marins ont été retrouvés – le premier dans l’épave lors de son renflouement, les deux autres dans les eaux territoriales britanniques – et c’est sur la mort de ces deux que se concentre l’enquête britannique. Les deux derniers marins ont été portés disparus en mer.

Éclaircir les causes des décès

Près de 18 ans après le drame, les familles des victimes sont également invitées à s’exprimer à l’ouverture. Depuis le début, elles estiment que le chalutier a été accroché par un sous-marin, une hypothèse qui n’a jamais pu être confirmée, malgré des années d’enquête non concluante par la justice française. Elles attendent beaucoup de cette enquête et espèrent voir enfin aboutir leur combat pour obtenir la vérité. L’objectif de la procédure est d’éclaircir les causes des décès, sans toutefois prononcer de condamnations.