Zurich : La justice traine sur le dossier d’un ado fautif: il s’en sort à bon compte

Alors qu’il s’apprêtait à s’engager sur l’autoroute A1, un jeune conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule. Ce dernier a dérapé et est venu percuter une autre voiture, dont le conducteur a été blessé dans l’accident. Les faits peuvent s’expliquer notamment par la vitesse élevée à laquelle roulait le fautif (entre 130 et 150 km/h) ainsi que par les pneus d’été de sa voiture, pas appropriés à la saison où le thermomètre avoisine 0°C.

Le scénario aurait dû conduire à un retrait du permis de conduire, sauf que dans ce cas précis, le conducteur a 16 ans. Bien que la procédure pénale soit encore en cours, ledit jeune homme demande son permis d’élève dès qu’il atteint 18 ans. Il réussit son examen de conduite et obtient le sésame. Deux mois plus tard, le Tribunal des mineurs du Lac/Oberland clôt la procédure pénale. Il condamne le responsable de l’accident à une peine d’emprisonnement de 10 jours avec sursis pour infraction à la loi sur la circulation routière et lésions corporelles par négligence.

Le Service des autos a eu faux

Le Service des automobiles veut désormais lui retirer son permis de conduire pour trois mois et explique avoir voulu attendre que la décision du Tribunal des mineurs soit exécutoire pour mettre en œuvre la mesure. Un argument jugé insuffisant par le tribunal administratif. La justice a souligné que les éléments constitutifs de l’infraction de conduite sans permis étaient «manifestement et indiscutablement» réunis après l’accident et que le permis d’élève conducteur et le permis de conduire avaient été «délivrés à tort», relaye le «Tages-Anzeiger».