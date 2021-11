Etats-Unis : La justice veut emprisonner l’épouse du narcotrafiquant «El Chapo»

Arrêtée en février, Emma Coronel Aispura a plaidé coupable d’avoir participé au puissant cartel de Sinaloa. Le ministère de la Justice réclame 4 ans de prison et une lourde amende.

Cette ex-reine de beauté de 32 ans, également influenceuse et apprentie designer, était accusée d’avoir servi «d’intermédiaire» entre Joaquin Guzman alias «El Chapo» et ses associés, et d’avoir participé à la direction du cartel de Sinaloa – l'un des plus puissants au monde – une fois El Chapo emprisonné au Mexique.