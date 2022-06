Atteinte à la personnalité: La justice veut tout savoir des clics sur quatre articles de «Blick»

L’éditeur Ringier va devoir tout dire à la justice. Elle demande le bilan chiffré de quatre articles publiés en 2014 et 2015: nombre de clics sur chacun d’eux, nombre d’appareils connectés sur l’app les jours où ils ont été publiés, nombre moyen de publicités affichées, nombre de journaux papier vendus à l’unité et total d’abonnés les jours en question et lectorat total.