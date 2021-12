Football : La Juve assure l’essentiel contre le dernier

Les Turinois, au bord de la crise, ont battu Salernitana et s’accrochent au wagon de tête. Victoire de l’Atalanta et de la Fiorentina.

La Juventus, en retard au classement (7e) et visée par une enquête judiciaire pour des transferts douteux, a évité d’aggraver sa situation en assurant l’essentiel contre la lanterne rouge la Salernitana (2-0), mardi lors de la 15e journée de Serie A.

Paulo Dybala a montré la voie d’une belle frappe du gauche (21e) et Alvaro Morata a mis les Bianconeri à l’abri d’une astucieuse déviation (70e), quatre minutes après son entrée à la place de Moise Kean.

Le second but de l’Espagnol a chassé les doutes apparus en seconde période, en raison d’une domination stérile et d’une grosse frayeur, sur un tir du latéral de la Salernitana Luca Ranieri sur le poteau turinois (58e).