Football : La Juve bat Naples et s’offre la Supercoupe

En s’imposant contre les Napolitains, les Turinois ont offert un premier titre à Andrea Pirlo. Naples a manqué un penalty.

Après le rendez-vous manqué entre les deux équipes en début de saison pour cause de coronavirus, match de championnat qui sera finalement reprogrammé, les retrouvailles ont cette fois bien eu lieu entre Pirlo et Gattuso, le premier face-à-face comme entraîneurs après avoir été ensemble champions du monde avec l’Italie en 2006 et remporté deux Scudetti et deux Ligues des champions avec l’AC Milan.