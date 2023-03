Football : La Juve fait le plein de points

La Juventus bat la Sampdoria (4-2) et se rapproche des places européennes.

Malgré les nombreuses absences (Di Maria, Chiesa, Kean, Alex Sandro auxquels s’est ajouté dimanche matin Paul Pogba en raison d’une gêne à un adducteur), la Juve semblait se diriger vers une victoire tranquille après une première demi-heure parfaite. Plus agressive, la Vieille dame a fait le break grâce à des têtes du défenseur brésilien Gleison Bremer sur corner (11e) et du milieu français Adrien Rabiot (26e).

Mais patatras ! Cette avance s’est évaporée en seulement 70 secondes, le temps pour la Sampdoria de mener deux contres redoutables: le premier a été conclu par Tommaso Augello (31e) et le second par Filip Djuricic après un débordement à droite du latéral Alessandro Zanoli (32e).

Il a fallu attendre l’heure de jeu pour voir la Juve retrouver ses esprits après ce coup de massue. Et c’est encore Rabiot qui l’a sortie d’affaire d’une frappe sèche après un contrôle peut-être limite, les défenseurs «blucerchiati» ayant réclamé une main même si aucune image n’a convaincu l’arbitre d’annuler le second but de l’ex-Parisien, auteur de son troisième doublé de la saison (2 en championnat, 1 en Ligue des champions).