Football : La Juve freinée dans le derby de Turin

Il n’y a pas eu de vainqueur dans le duel opposant la Juventus de Denis Zakaria au Torino de Ricardo Rodriguez.

Ricardo Rodriguez tente de passer entre Denis Zakaria (à g.) et Paulo Dybala.

Et Belotti a jailli

Mais c’est le moment qu’a choisi Belotti pour jaillir et reprendre victorieusement un centre de Josip Brekalo (62e). Traditionnelle crête de coq et soulagement visible pour le «Gallo», titularisé pour la première fois depuis fin novembre et une blessure à la cuisse.