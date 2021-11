Football : La Juve repart, l’Atalanta en confiance avant YB

Le Juventus, grâce à deux penalties transformé par Leonardo Bonucci a pris la mesure de la Lazio (2-0). Plus tôt, l’Atalanta n’a fait qu’une bouchée de la Spezia (5-2), et prépare bien son retour à Berne en Ligue des champions.

La Juventus de Turin, après un premier tiers de saison très moyen en championnat, est repartie du bon pied après la trêve internationale en s’imposant sur le terrain de la Lazio Rome (2-0) grâce à deux penalties de Leonardo Bonucci. Cette victoire permet aux Bianconeri de revenir à hauteur des Laziali (5e), provisoirement à onze points des co-leaders Naples et l’AC Milan et à quatre longueurs du quatuor de tête.

La Juve perd Rabiot

Ce sont finalement les Turinois qui ont été les plus dangereux, en contre. Morata a envoyé de peu au-dessus une belle reprise en ciseau (41e) puis Dejan Kulusevski (47e) et Bonucci (48e) ont buté sur Pepe Reina. Le gardien de la Lazio a en revanche été maladroit en fin de match devant Chiesa et a concédé un second penalty à cause d’un tacle mal maîtrisé (83e).