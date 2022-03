Football : La Juve sauve l’essentiel face à la Spezia

La 28e journée de Serie A ne restera pas gravée dans la mémoire des Turinois. Ils ne se sont imposés que 1-0 à domicile face au 16e du classement. Mais l’essentiel… c’est les trois points.

Avec 53 points, les Turinois comptent désormais six points d’avance sur l’Atalanta Bergame, qui a un match de plus à jouer, et quatre points de retard sur Naples et l’AC Milan, qui s’affrontent dans la soirée de dimanche dans le match au sommet de la 28e journée de Serie A au stade Diego-Maradona.