Football : La Juve se rapproche de Milan, Ronaldo rejoint «Ibra»

La Juventus, en disposant samedi de Cagliari (2-0) avec deux buts de Cristiano Ronaldo désormais co-meilleur buteur avec Ibrahimovic, a pris provisoirement la 2e place de la Serie A, à un point de l’AC Milan attendu dimanche à Naples.

Le Portugais, avec son sang-froid légendaire, s’est chargé de concrétiser la mainmise turinoise en pliant le match en cinq minutes avant la pause, d’une frappe sèche (38e) puis d’une reprise sur corner (42e). En pleine forme depuis son retour de quarantaine pour cause de coronavirus, CR7 rejoint en tête du classement des buteurs la star suédoise de l’AC Milan Zlatan Ibrahimovic (8 buts chacun).

La Juventus d’Andrea Pirlo a montré une consistance nouvelle contre Cagliari, dans la lignée de sa bonne prestation contre la Lazio Rome (1-1) avant la trêve internationale, semblant peu à peu se débarrasser des fragilités du début se saison, à l’origine de nombreux points perdus. Elle a géré tranquillement sa seconde période, touchant la barre sur une tête de Demiral (53e) et manquant plusieurs occasions d’alourdir la note.

Au rayon des bonnes nouvelles, à trois jours du match de Ligue des champions contre Ferencvaros: la forme confirmée de Rabiot et Arthur au milieu, l’entente croissante entre Morata et Ronaldo devant et le retour solide en défense centrale du Néerlandais De Ligt trois mois après une opération à l’épaule. Même Bernadeschi, transparent depuis le début de la saison mais remis en selle par ses matches avec l’équipe d’Italie, a semblé davantage à son affaire sur l’aile gauche.