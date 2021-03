Football : La Juve s’impose, un record pour Ronaldo

Les Turinois ont retrouvé la joie de la victoire et le Portugais a ajouté un record à son palmarès.

La Juventus, championne d’Italie en titre, a renoué avec la victoire en Serie A contre Spezia (3-0) à domicile mardi et reste au contact de l’AC Milan (2e) et de l’Inter (1er) dans la course au titre.