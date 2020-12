Football : La Juventus arrache le derby

La Juventus, longtemps menée face au Torino, s’est réveillée dans le dernier quart d’heure pour arracher la victoire (2-1) samedi lors de la 10e journée de Serie A.

Le capitaine Bonucci (au centre) a inscrit le but de la victoire à la 89e minute.

Le Torino a longtemps cru tenir son exploit sur la pelouse de son prestigieux voisin grâce à un but en début de match de Nicolas Nkoulou, le plus prompt aux six mètres au milieu des défenseurs bianconeri pour conclure un corner (9e).