Football : La Juventus arrache le derby, l’Inter reste deuxième

La Juventus, longtemps menée face au Torino, s’est réveillée dans le dernier quart d’heure pour arracher la victoire. Les Milanais, eux, ont assuré l’essentiel face à Bologne.

Le capitaine Bonucci (au centre) a inscrit le but de la victoire à la 89e minute.

Le Torino a longtemps cru tenir son exploit sur la pelouse de son prestigieux voisin grâce à un but en début de match de Nicolas Nkoulou, le plus prompt aux six mètres au milieu des défenseurs bianconeri pour conclure un corner (9e).