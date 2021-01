Football : La Juventus bat Bologne et revient sur Milan et l’Inter

La Juventus a profité des points perdus samedi par l’AC Milan et l’Inter Milan pour réduire l’écart avec les deux premiers du classement de Serie A.

Le premier but sous le maillot de la Juve de l’ex-Barcelonais Arthur, aidé par une déviation du défenseur bolognais Jerdy Schouten (15e), et une tête de Weston McKennie (71e) relancent la Vieille Dame après sa défaite contre l’Inter (0-2) le week-end dernier.

Les Bianconeri (4e ex aequo) reviennent à sept longueurs du leader rossonero et cinq de son dauphin nerazzurro, avec un match de plus à disputer (contre Naples, date à déterminer).