Football – La Juventus double Chelsea sur le fil

La donne était simple au coup d’envoi: deuxième et devancée à la différence de buts par Chelsea, la Juventus devait obtenir un meilleur résultat que le tenant du titre pour s’assurer la première place du groupe H, seul enjeu dans cette poule avec l’ultime journée. Mission accomplie pour les Italiens, mais ça s’est joué à trois fois rien.

Werner, rapide

Auteur d’un doublé, Timo Werner avait bien cru être l’homme du match en donnant l’avantage à sa formation quelques minutes plus tôt (85e). L’attaquant allemand pourra se consoler en se rappelant qu’il a signé le but le plus rapide de l’histoire de Chelsea en Ligue des champions en ouvrant le score dès la 82e seconde de jeu.