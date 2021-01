Football en Italie : La Juventus en balade, l’Atalanta, réduite à dix, sort la Lazio

La Juve s’est hissée mercredi dans le dernier carré de la Coupe en dominant la SPAL (4-0). Les Bergamasques se sont aussi qualifiés au terme d’un match fou (3-2).

Dejan Kulusevski , à droite, a inscrit le 3e but de la Vieille Dame.

L’équipe d’Andrea Pirlo n’a pas vraiment eu à forcer son talent, idéalement lancée en début de match par un penalty obtenu par Adrien Rabiot et transformé par Alvaro Morata (16e). Penalty accordé seulement après intervention de la VAR, l’arbitre ayant dans un premier temps averti l’international français pour simulation.

Gianluca Frabotta (33e), pour son premier but en équipe première, Dejan Kulusevski (78e) puis Federico Chiesa (90+4e) ont donné de l’ampleur à la qualification turinoise.

Buffon peu inquiété

La Juventus retrouvera en demi-finale (les 3 et 10 février) l’Inter Milan, sortie victorieuse mardi soir de l’intense derby contre l’AC Milan (2-1), marqué par les invectives entre Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku juste avant la pause et l’exclusion du Suédois en seconde période.