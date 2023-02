Football: La Juventus s'impose enfin

Football : Vlahovic retrouve le chemin des filets et la Juve s’impose

Un petit pas de danse entre Dusan Vlahovic et Junior Sambia, mardi sur le terrain de la Salernitana.

Repoussée dans le ventre mou par sa pénalité de quinze points pour cause de transferts frauduleux, la Vieille dame remonte à la 10e place, à 13 points de la quatrième place qualificative pour la Ligue des champions occupée par la Lazio Rome.

Une pubalgie enfin oubliée

Dusan Vlahovic, enfin remis d’une pubalgie qui a perturbé son automne et son Mondial au Qatar, a mis fin à une disette qui perdurait depuis le 15 octobre.

En confiance, il a ensuite multiplié les appels et pris sa chance à plusieurs reprises, logiquement récompensé par un second but dès la reprise d’une frappe sèche du gauche, permettant à la Juve de s’envoler à 3-0 (47e).