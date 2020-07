Football

La Juventus ne rassure pas mais se rapproche du titre

Contre Sassuolo (3-3), la Vieille Dame a enregistré un troisième match consécutif sans victoire. Sa chance, c’est que ses concurrents n’avancent pas plus, à commencer par la Lazio Rome, accrochée par l’Udinese (0-0).

L'équipe de Roberto De Zerbi est une sorte d'Atalanta en modèle réduit, talentueuse, ambitieuse et joueuse. Et malgré deux buts de retard, elle a toujours cru en ses chances.

Les bianconeri avaient en effet bien débuté et marqué deux buts rapides, par Danilo (6e) et Higuain (12e). Mais leur défense, qui a enregistré le retour du capitaine Chiellini, est fragile.

La Lazio à la peine, l’AS Roma confirme

Mais rien n'est fait encore et l'Inter Milan (4e) peut revenir à six points en cas de succès jeudi sur le terrain de la SPAL. La deuxième place, à sept longueurs de la Juve, est actuellement occupée par l'Atalanta, encore impressionnante mardi face à Brescia (6-2).

Derrière encore, l'AS Rome a conservé sa 5e position et confirmé un léger retour de forme avec une victoire 2-1 face au dangereux Hellas Vérone (9e) grâce à Veretout et Dzeko. Très loin du Top 4, la Roma a désormais un petit matelas de quatre points d'avance sur Naples (6e) et l'AC Milan (7e) et peut espérer aller directement en Ligue Europa.