Football : La Juventus remporte le derby turnois et se donne de l’air

Le gardien des Grenat, Vanja Milinkovic-Savic, a longtemps retardé l'échéance avec des arrêts de grande classe devant son public mais a fini par céder sur un corner repris au second poteau par Vlahovic (74e). Ce sixième but en championnat du Serbe, qui rejoint Marko Arnautovic (Bologne) et Ciro Immobile (Lazio Rome) en tête du classement des buteurs, permet aux Bianconeri de rebondir. Ils sortaient de deux revers contre l'AC Milan (0-2) en championnat puis contre le Maccabi en C1, qui a compromis leurs espoirs en Coupe d'Europe et fragilisé la situation de l'entraîneur Massimiliano Allegri.

Le gardien du Torino a repoussé l’échéance

Sans Angel Di Maria, de nouveau blessé, mais avec Moise Kean titularisé en attaque, la Juve a d'abord souffert au milieu face au pressing et l'agressivité du Torino. Mais elle a mieux terminé le premier acte et a réussi à se montrer de plus en plus dangereuse. Milinkovic-Savic a d'abord multiplié les parades, trois de suite en seulement quinze secondes devant Valhovic, Manuel Locatelli puis Adrien Rabiot (34e)! Le portier des Grenat a encore sorti le grand jeu sur une frappe lointaine de Locatelli (50e) puis été sauvé par la maladresse de Kean (62e). Mais il n'a rien pu sur le corner prolongé par Danilo et repris victorieusement par Vlahovic (74e). Son homologue Wojciech Szczesny a lui été vigilant sur la frappe de Nikola Vlasic (58e), la meilleure opportunité du Torino.