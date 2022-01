Football : La Juventus renverse la Roma dans un match fou

La Vieille Dame, grâce à une réaction d’orgueil en seconde période, a battu les Romains dimanche (4-3). L’Inter reste en tête grâce à son succès contre la Lazio.

Menée 3-1 à l’entame des vingt dernières minutes et sans Federico Chiesa, sorti blessé (genou) en première période, la Vieille Dame a changé le scénario qui se profilait en marquant trois buts et en défendant avec héroïsme à dix contre onze. La Roma, qui a raté un penalty en fin de match, manque une belle occasion de revenir à la hauteur des Bianconeri. Elle reste scotchée à la huitième place malgré un bon match, punie par un «trou noir» d’une dizaine de minutes qui lui a coûté trois points.

Tammy Abraham de la tête (11e), Henrik Mkhitaryan sur un tir dévié (48e) et Lorenzo Pellegrini d’un superbe coup franc à voir et à revoir (53e), semblaient pourtant avoir assuré la victoire romaine. La Roma était alors virtuellement cinquième, à égalité des points avec la Juve. Les Bianconeri, que Paulo Dybala avait ramenés dans la course grâce à une égalisation non moins belle (18e), étaient alors inoffensifs.