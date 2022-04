Football : La Juventus sauve un point à la 95e

Les Bianconeri ont eu besoin de jouer à 11 contre 9 pour sauver un point à domicile contre Bologne (1-1). Ce match nul maintient la Juventus à la 4e place.

Les deux exclusions en une poignée de secondes d’Adama Soumaoro puis Gary Medel (84e) ont été de trop de pour Bologne, qui tenait jusqu’ici son joli coup à Turin grâce à un but de Marko Arnautovic (52e). Le premier a été exclu pour une faute en position de dernier défenseur sur Alvaro Morata, signalée par la VAR, et le second pour avoir protesté avec trop de véhémence.