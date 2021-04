Football : La Juventus se donne de l’air, l’Inter enchaîne

Les Turinois ont battu Naples en match en retard de la Serie A (2-1). Les Milanais se sont défaits de Sassuolo sur le même score.

L’Inter Milan file plus que jamais vers son premier scudetto depuis 2010 avec désormais 11 points d’avance sur l’AC Milan (2e) et 12 sur la Juve (3e), avec neuf matches restant à jouer pour tous après ces deux matches en retard.

Cristiano Ronaldo, 25e rugissante

Pour se relancer face au Napoli, la Juve s’en est remise à ses valeurs sûres: Cristiano Ronaldo (25e but en Serie A) pour l’ouverture du score (13e) et le revenant Paolo Dybala (73e) pour le second but, mais aussi un Gianluigi Buffon impeccable dans les buts.