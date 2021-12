étude : La kétamine réduit rapidement la dépression et les pensées suicidaires

Des scientifiques viennent de mettre en évidence les bienfaits de cette substance psychotrope sur certains troubles psychiatriques pour lesquels il n’existe que peu de traitements efficaces.

«Notre recherche est l’examen le plus complet de l’ensemble de preuves sur les effets thérapeutiques de la kétamine à ce jour. Nos résultats suggèrent que la kétamine peut être utile pour soulager rapidement la dépression et les pensées suicidaires, créant ainsi une fenêtre d’opportunité pour que d’autres interventions thérapeutiques soient efficaces», explique Merve Mollaahmetoglu, un des auteurs de l’étude, menée par l’Université d’Exeter (UK) et financée par le Medical Research Council.