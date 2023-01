Football: La Kings League, sorte de futsal débridé porté par Piqué et Ibai

Le football, c’est sympa. Mais après plus de 20 ans en tant que professionnel, Gerard Piqué a imaginé une nouvelle version de son sport. L’ancien défenseur du FC Barcelone a fondé la Kings League avec le streamer espagnol Ibai.

Le principe? Du football qui se joue par équipes de 7 personnes - amateurs comme légendes du sport - et dont les règles sont changées pour le spectacle. Terminées, les deux périodes de 45 minutes. Chaque dimanche, les joueurs partent pour 2x20 minutes. «Aujourd’hui, le produit football en lui-même est vieilli. C’est difficile d’attirer une jeune audience», avait expliqué Piqué en novembre.

Pour le coup d’envoi, il faut par exemple partir du fond du terrain pour aller attraper la balle. Il existe aussi des cartes spéciales, celles d’or que les entraîneurs sélectionnent au hasard et qui permettent par exemple d’expulser un joueur quelques minutes ou de bénéficier d’un but compte double pendant un certain temps. Il y a aussi un joker, qui permet de sélectionner le pouvoir désiré.